Reasignan caso contra Nicolás Maduro en EEUU a la jueza Analisa Torres

El proceso penal contra el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos fue reasignado este miércoles a la jueza Analisa Torres tras el fallecimiento del magistrado Alvin K. Hellerstein.

Así lo informó la agencia EFE, citando el archivo judicial, e indicó que el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York incluyó el documento sobre el proceso de reasignación de casos «previamente asignados a jueces que ya no están ejerciendo por causa de jubilación o muerte», notificando que la nueva encargada es Torres.

La magistrada, de 67 años de edad, fue nombrada jueza para la jurisdicción por el expresidente Barack Obama en 2013. Desde entonces ha presidido numerosos casos de carácter civil, penal y regulatorio.

Se graduó en la Universidad de Harvard, se doctoró en la Escuela de Derecho de Columbia y trabajó en bufetes privados al comienzo de su carrera antes de empezar en los tribunales.

Antes de su nombramiento como jueza federal en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Torres ejerció como jueza del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York durante casi una década. Previamente, lo fue en los tribunales civil y penal de la ciudad.

En esta jornada, un portavoz del tribunal declaró a medios locales que el juez Hellerstein falleció a los 92 años por causas naturales después de casi tres décadas presidiendo casos de alto perfil.

El pasado 15 de octubre, Maduro y Flores se declararon «no culpables» de los nuevos cargos de presunta conspiración para cometer torturas, durante una audiencia ante un tribunal federal de Manhattan. La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, ha cuestionado la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y ha invocado la inmunidad que corresponde a sus cargos como presidente y primera dama de Venezuela.

La próxima audiencia fue programada para el 17 de diciembre, mientras que la Fiscalía pidió una reprogramación del inicio del juicio del 1 al 14 de junio de 2027, de acuerdo con una moción enviada en ese momento al juez Hellerstein.