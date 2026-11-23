El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, informó este lunes el inicio de una agenda oficial de trabajo en el país con representantes del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (Panaftosa/SPV) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el propósito de avanzar hacia el reconocimiento internacional de Venezuela como territorio libre de fiebre aftosa.

El titular de la cartera agroproductiva detalló que la delegación internacional cumplirá un cronograma de actividades entre el 23 y el 27 de noviembre.

El programa contempla visitas de campo en diversos estados del territorio nacional para contrastar los avances sanitarios alcanzados, identificar posibles brechas operativas y acordar mecanismos de asistencia técnica respaldados por metas medibles.

De acuerdo con la información difundida por el ministro Padrino López, la nación dispone de una hoja de ruta estructurada de cooperación técnica orientada a fortalecer los protocolos de prevención y control de la fiebre aftosa durante el periodo 2026-2030.

«Nos sentimos mucho más cerca de la certificación y el pueblo de Venezuela, todos los gremios, todas las instituciones que hemos participado bajo las instrucciones de la Presidenta Delcy Rodríguez, bueno, no tiene otro destino, sino ser exitoso en esta encomienda que nos demanda el destino de Venezuela. Así que, bienvenidos, Panaftosa, la OPS y todo, pues, para que avancemos en estos próximos días y podamos al final de semana hacer un balance de su visita»- puntualizó a través de vídeo publicado en su cuenta Instagram.

El objetivo central de esta planificación radica en consolidar evidencia científica y epidemiológica verificable que sustente la solicitud formal de certificación ante los organismos internacionales competentes.

Finalmente, el ministro destacó que el trabajo articulado con las instancias panamericanas acerca cada día más al país a la obtención de este estatus sanitario, lo cual impulsará el desarrollo pecuario y la seguridad agroalimentaria de Venezuela.

«Nosotros tenemos una ruta clara de cooperación técnica para certificar definitivamente a Venezuela como un país libre de fiebre aftosa, y esta visita convalida esa hoja de ruta y todos estos representantes, tienen un altísimo nivel de preparación, de capacitación profesional en la materia, una altísima experiencia, conocen el país incluso. Van a hacer un ejercicio de campo, una visita de campo en varios estados del país: Cojedes, Barinas, Apure, Lara, Portuguesa, y ver, contrastar los avances, identificar brechas, y revisar la metodología, los avances que hemos tenido en el mejoramiento de nuestra infraestructura del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) en el territorio»- concluyó.