Reino Unido eleva su rango diplomático con Venezuela

Venezuela valoró la decisión del Reino Unido de elevar el nivel de sus relaciones diplomáticas con el país y manifestó su disposición a profundizar el diálogo bilateral y la cooperación en áreas de interés común.

El viceministro para Europa y América del Norte de la República Bolivariana de Venezuela, Oliver Blanco, reiteró el compromiso del país de avanzar en una agenda de entendimiento entre ambas naciones.

“Venezuela valora la decisión del Reino Unido de elevar el nivel de sus relaciones diplomáticas con nuestro país. Reafirmamos nuestra disposición a profundizar un diálogo respetuoso y constructivo, así como a promover la cooperación en áreas de interés común para nuestros países y avanzar en la recuperación de los recursos que pertenecen legítimamente a los venezolanos”, afirmó Blanco en su cuenta en la red social Twitter.

Venezuela valora la decisión del Reino Unido de elevar el nivel de sus relaciones diplomáticas con nuestro país. Reafirmamos nuestra disposición a profundizar un diálogo respetuoso y constructivo, así como a promover la cooperación en áreas de interés común para nuestros países… https://t.co/5oaE288n1m — Oliver Blanco (@OliverBlanco) September 15, 2026

El mensaje de Blanco fue una respuesta al encargado de Negocios de la Embajada Británica, Colin Dick, quien señaló que la decisión forma parte del compromiso del Reino Unido de mantener su respaldo a Venezuela a largo plazo.

“El Reino Unido mantiene su compromiso de apoyar a Venezuela a largo plazo”, expresó Dick, al anunciar la elevación del nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Gobierno del Reino Unido anunció hoy #15Septiembre que elevará el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela.



El texto completo de la declaración presentada ante el Parlamento del Reino Unido por el Ministro para América Latina, Chris Elmore, está disponible aquí:… pic.twitter.com/QRkj2Razqf — UK in Venezuela 🇬🇧🇻🇪 (@UKinVenezuela) September 15, 2026

El diplomático británico señaló que la medida permitirá ampliar la cooperación bilateral en distintos ámbitos, entre ellos el avance hacia una transición democrática, la recuperación económica y el apoyo a los esfuerzos de reconstrucción tras los terremotos que han afectado a numerosas familias y comunidades.

Dick expresó además su expectativa de que ambos países estrechen su colaboración durante los próximos años.