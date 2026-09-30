República Dominicana ultima la reapertura de consulado

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó a través de las redes sociales sobre los avances en los preparativos logísticos para restablecer las operaciones de su Consulado General en Caracas. El propósito fundamental de esta reapertura es brindar asistencia directa y oportuna a la comunidad dominicana que reside en territorio venezolano.

La fecha exacta de la puesta en servicio de la sede diplomática será notificada próximamente a través de sus canales institucionales de comunicación.

Una vez que el consulado inicie sus actividades presenciales, los usuarios tendrán la posibilidad de gestionar la totalidad de los trámites y documentos requeridos directamente desde Venezuela.

Precisiones sobre trámites previos en el exterior

De igual manera, indicó que aquellos usuarios que posean trámites iniciados, recaudos depositados o citas previamente agendadas en Colombia deberán completar sus gestiones de manera presencial en la ciudad de Bogotá. La institución precisó que dichos expedientes vigentes no serán trasladados a la nueva sede en Caracas.

Con esta decisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca optimizar la atención tanto para los nacionales dominicanos como para los ciudadanos extranjeros que requieran servicios diplomáticos.