Respaldan solicitud presidencial para la reforma de la Ley contra el Odio

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática respaldó este martes la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

Mediante un comunicado, publicado en sus redes sociales, la instancia señaló que «la decisión de avanzar en la despenalización de las conductas previstas en este instrumento normativo representa un paso importante y necesario hacia la transformación del sistema de justicia penal en Venezuela».

El Programa destacó que la reforma plantea un espacio para el debate seguro y reiteró su llamado a continuar promoviendo acciones orientadas a la paz y la convivencia democrática.

«Esta reforma abre un espacio real para el debate seguro, priorizando el respeto a la dignidad humana. Seguimos dando pasos firmes hacia la Paz y la Convivencia Democrática», puntualiza el texto.

Más temprano, la mandataria Delcy Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional (AN), trabajar en una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el fin de avanzar hacia una nueva etapa de la convivencia ciudadana en el país.

En una carta, publicada en sus redes sociales, la mandataria manifestó que con el impulso de esta reforma, se busca «abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana».