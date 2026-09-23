Reunión entre Venezuela y Trinidad y Tobago abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales

La presidenta Delcy Rodríguez y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, sostuvieron una reunión hoy en el marco del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para dar inicio a una nueva etapa en los nexos bilaterales.

A través de una declaración conjunta entre ambas naciones, se detalla que durante el encuentro las mandatarias reafirmaron «los vínculos históricos de amistad y cooperación que unen a Venezuela y Trinidad y Tobago». Ambas autoridades dialogaron sobre la importancia de consolidar la agenda conjunta bajo los principios de soberanía y respeto mutuo.

Las altas funcionarias acordaron una agenda de trabajo orientada «al fortalecimiento del intercambio y beneficio mutuo en áreas de comercio, energía, seguridad». La cooperación estratégica también abarcará sectores prioritarios como la conectividad aérea, el turismo y la gestión de riesgos de desastres.

Asimismo, se contempló la protección del medio ambiente junto con el desarrollo de proyectos específicos en materia de «agricultura y cultura». Todo este esfuerzo conjunto busca garantizar el bienestar y la prosperidad compartida para los pueblos de ambas naciones vecinas.

Por su parte, Rodríguez reiteró el agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Trinidad y Tobago por las manifestaciones de solidaridad brindadas «luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio de 2026».

Con el propósito de mantener un mecanismo de consulta directa al más alto nivel, las mandatarias acordaron «realizar visitas oficiales a Caracas y Puerto España». Durante las conversaciones diplomáticas, la presidenta venezolana indicó que «la primera ministra era en efecto Persona Grata en Venezuela».

Finalmente, ratificaron su determinación de continuar impulsando una relación orientada a «generar oportunidades concretas de desarrollo y bienestar». La jornada concluyó con el compromiso de seguir trabajando en conjunto para «contribuir con la paz, la estabilidad y la prosperidad del Caribe». Ambas administraciones mantendrán abiertos los canales diplomáticos para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en Nueva York.