Roy Daza afirmó que presencia de Delcy Rodríguez en la ONU ratifica la legitimidad institucional de Venezuela

El internacionalista Roy Daza afirmó que la asistencia de la presidenta Delcy Rodríguez, a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) evidencia el reconocimiento formal y la estabilidad operativa de los poderes públicos frente a diversos relatos críticos. Lo que ratifica la legitimidad institucional de Venezuela en el mundo.

Durante una entrevista en VTV, Daza indicó que “hoy, la presencia de la presidenta Delcy representa el más claro mensaje de fortalecimiento de la democracia y de las instituciones venezolanas ante el mundo y ante el propio pueblo de Venezuela”.

El experto también calificó como un hecho favorable el establecimiento de vínculos económicos con el Banco Mundial y otras entidades financieras multilaterales con el fin de impulsar proyectos de desarrollo conjunto.

Asimismo, aseguró que Venezuela mantiene una posición firme ante la soberanía e independencia, al mismo tiempo que ha logrado alianzas de cooperación.

«El pueblo venezolano ha ganado incluso antes de las declaraciones de la presidenta, porque Venezuela mantiene su posición de firmeza, de soberanía, de independencia y de cooperación. Nosotros tenemos las manos abiertas para colaborar con el mundo, y eso es un mensaje muy poderoso en un mundo que está lleno de complicaciones y problemas”.