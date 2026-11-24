El Secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Géza Andreas von Geyr, arribó a Venezuela con motivo de su visita oficial que tiene como objetivo consolidar el diálogo bilateral con Venezuela.



La agenda del diplomático alemán contempla encuentros de alto nivel con autoridades del Ejecutivo Nacional, refiere una nota de prensa de Cancillería.

El Secretario de Estado fue recibido por el embajador de Alemania acreditado en el país, Volker Pellet, y la directora general para Europa, Rojyar Seyeddi, en representación del Gobierno nacional.

Con esta visita, ambas naciones avanzan hacia la conmemoración de los 155 años del establecimiento de relaciones diplomáticas formales, instauradas el 30 de diciembre de 1871.

Asimismo, los encuentros bilaterales reafirman el compromiso de ambas naciones con el entendimiento diplomático como vías principales para el desarrollo de sus vínculos históricos.