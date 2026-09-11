Surinam y Venezuela consolidan su amistad y amplían la cooperación en sectores estratégicos

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, destacó este viernes los nuevos acuerdos y mecanismos de cooperación suscritos con Venezuela, para convertir la relación bilateral en beneficios concretos para ambos pueblos.

«Revisamos el estado de nuestras relaciones bilaterales y consideramos cómo podemos fortalecer aún más nuestras cooperaciones y traducir nuestra amistad en beneficios también para nosotros», afirmó la mandataria surinamesa tras la suscripción de acuerdos en áreas como hidrocarburos, agricultura, pesca, comercio, conectividad y energía.

Geerlings-Simons destacó que Surinam y Venezuela mantienen una relación de amistad y vecindad desde la independencia de esa nación en 1975, sustentada en el respeto mutuo, el entendimiento, la soberanía y la integridad territorial.

Recordó que, durante las conversaciones, abordaron distintas áreas de cooperación, con especial atención a los sectores agropecuario y pesquero, considerados prioritarios para fortalecer la seguridad alimentaria, incrementar la capacidad productiva y mejorar la resiliencia económica de Surinam.

La presidenta de Surinam destacó que, durante la visita de la Presidenta Delcy Rodríguez a la nación, se firmaron dos acuerdos, cuatro memorandos, tres marcos de colaboración y una declaración conjunta, documentos que permitirán dar contenido a la cooperación bilateral y establecer una base para su seguimiento.

«La declaración conjunta refleja los temas más importantes que se abordaron durante nuestras consultas bilaterales y confirman nuestras intenciones conjuntas de seguir implementando los acuerdos alcanzados, en nuestras economías. Las relaciones deben ser cada más proporcionadas a la estrecha colaboración política y diplomacia que existe entre nuestros países», puntualizó.

La mandataria también hizo énfasis en que la evaluación de la relación bilateral no debe limitarse al número de acuerdos firmados, sino a los resultados que estos produzcan para las poblaciones de ambos países.

«Las conversaciones que hemos tenido hoy y los acuerdos alcanzados están dando el nuevo impulso a nuestras corporaciones. Nuestro compromiso es claro, queremos una relación que practica-efecto y Estado, orientada a los resultados y contribuir realmente al bienestar del desarrollo y la prosperidad de ambas poblaciones», añadió.

Al finalizar sus declaraciones, la presidenta de Surinam reiteró la solidaridad de su país con el pueblo venezolano ante las pérdidas ocasionadas por el doblete sísmico registrado el pasado mes de junio y expresó la disposición de Surinam a brindar apoyo durante el proceso de recuperación.