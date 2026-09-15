Timoteo Zambrano entregó cartas credenciales al rey Felipe VI

Los nuevos embajadores de Venezuela, Timoteo Zambrano, y de Chile, Juan Antonio Coloma, entregaron este lunes sus cartas credenciales al rey Felipe VI, en una tradicional ceremonia que se celebra en el Palacio Real y con la que se acreditan como representantes y máximas autoridades diplomáticas de su país ante España.

El exdiputado a la Asamblea Nacional, representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid, sustituye como embajador ante la nación ibérica de la República Bolivariana de Venezuela a la abogada y expresidenta del Tribunal Supremo Gladys Gutiérrez.

Zambrano ha sido además vicepresidente de la Internacional Socialista y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.