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Timoteo Zambrano entregó cartas credenciales al rey Felipe VI

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Los nuevos embajadores de Venezuela, Timoteo Zambrano, y de Chile, Juan Antonio Coloma, entregaron este lunes sus cartas credenciales al rey Felipe VI, en una tradicional ceremonia que se celebra en el Palacio Real y con la que se acreditan como representantes y máximas autoridades diplomáticas de su país ante España.

El exdiputado a la Asamblea Nacional, representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid, sustituye como embajador ante la nación ibérica de la República Bolivariana de Venezuela a la abogada y expresidenta del Tribunal Supremo Gladys Gutiérrez.

Zambrano ha sido además vicepresidente de la Internacional Socialista y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.

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