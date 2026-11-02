Miembros de la Guardia Nacional de California durante las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles, EEUU, el 8 de junio de 2025. Foto EFE
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Tribunal de California abre vía para restablecer el TPS a venezolanos

Un tribunal de EEUU falló contra la suspensión del amparo para los migrantes, por lo que la medida quedaría sin efecto mientras prosigue el litigio.

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El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California abrió el camino para restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cientos de miles de venezolanos. La medida responde al fallo dictado contra una petición del Gobierno del presidente Donald Trump para mantener la suspensión del beneficio.

La decisión ratifica la sentencia de un tribunal inferior en el caso “National TPS Alliance contra Mullin”. Ese fallo determinó que la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, excedió su autoridad al anular la extensión del amparo que protegía de deportaciones y otorgaba permisos de trabajo, citó EFE.

Aunque la Corte Suprema autorizó temporalmente la suspensión solicitada por el Ejecutivo, dicho dictamen vencerá el próximo viernes 6 de noviembre. Con este nuevo fallo, la medida que retiró la protección legal a los ciudadanos venezolanos quedaría sin efecto mientras prosigue el litigio.

Organizaciones como la Red Nacional de Jornaleros, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) y la Haitian Bridge Alliance asumieron la representación legal de los afectados. El coordinador de la Alianza Nacional TPS, José Palma, afirmó que la victoria ratifica la lucha por trabajar sin temor en el país.

Por su parte, el abogado de los demandantes Ahilan Arulanantham expresó que esperan que la Administración reconozca la resolución judicial. Caso contrario, solicitarán a la Corte Suprema mantener intacta la decisión emitida por el tribunal de distrito a favor de los migrantes.

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