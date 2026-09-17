Trinidad y Tobago busca restablecer relaciones con Venezuela en cumbre de la ONU

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, informó que su administración concretará un acercamiento formal con la presidenta Delcy Rodríguez durante la próxima semana. El encuentro se llevaría a cabo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, con el propósito principal de superar las recientes discrepancias políticas y abrir nuevos canales de entendimiento entre ambos territorios vecinos.

Los preparativos logísticos para esta cita de alto nivel ya se encuentran finalizados, según declaraciones ofrecidas por la alta funcionaria ante los medios de comunicación.

«Ya se han ultimado los preparativos. Tenemos previsto reunirnos a finales de la semana que viene», puntualizó la líder caribeña al detallar las expectativas en torno a esta reunión bilateral que marcará un punto de inflexión diplomático. Así lo reportaron medios nacionales.

Bases de cooperación conjunta

El camino hacia este diálogo fue pavimentado previamente mediante conversaciones sostenidas en territorio venezolano por el ministro de Relaciones Exteriores trinitense, Sean Sobers, con su homólogo venezolano, Félix Plasencia.

Durante el encuentro, ambas delegaciones estructuraron una agenda de trabajo enfocada en áreas prioritarias como la actividad comercial, la agricultura, la protección del medio ambiente, la cultura y la seguridad fronteriza.

El interés por estrechar los lazos ha sido manifestado abiertamente por la mandataria trinitense en reiteradas oportunidades, llegando a expresar con entusiasmo su disposición hacia el acercamiento. «La amo. Tengo muchas ganas de reunirme con ella», declaró la semana pasada al referirse a la líder venezolana, evidenciando un tono de cordialidad previo a la cumbre.

Interés energético y gasífero

El componente energético ocupará un espacio central en el posible acercamiento, debido a los intereses compartidos en los yacimientos de hidrocarburos situados en la frontera marítima común. Tanto Trinidad y Tobago como Venezuela han mantenido proyectos de desarrollo conjunto en reservas estratégicas como el campo Dragón y el yacimiento Loran-Manatee.

El ministro de Energía de la nación insular, Roodal Moonilal, indicó que el Ejecutivo mantiene como prioridad la salvaguarda de sus intereses económicos y la continuidad de las conversaciones sobre los recursos en suelo venezolano. En este sentido, defendió la necesidad de alcanzar acuerdos bilaterales que garanticen la estabilidad del suministro energético regional.

Superación de tensiones políticas

Las relaciones bilaterales atravesaron momentos de fricción luego de que el Parlamento venezolano declarara a Persad-Bissessar como persona non grata el 28 de octubre de 2025, tras cuestionar la postura gubernamental ante ejercicios militares extranjeros en la región caribeña. Pese a estos antecedentes y a los sucesos registrados el 3 de enero de 2026, la primera ministra restó importancia a dicha medida al señalar que «sinceramente, no me preocupa».

Ambos gobiernos suscribieron una declaración conjunta el pasado 3 de septiembre para definir esta nueva etapa bajo los principios de respeto mutuo y buena vecindad.

Con este encuentro en suelo estadounidense, las naciones vecinas consolidan un mecanismo de comunicación permanente orientado a fortalecer la integración y el desarrollo económico mutuo.