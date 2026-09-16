Trump retira a Venezuela de la lista de países que incumplen con la lucha antidrogas

El presidente de EEUU, Donald Trump, tomó la decisión de retirar a Venezuela de la lista de países que no cumplen con la lucha antidrogas.

«Dados los pasos positivos bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser designada como un país que ha incumplido de manera demostrable sus compromisos en materia de control de drogas», refiere una resolución publicada por el Departamento de Estado.

Trump señala en el documento que desde EEUU están viendo «los resultados de la creciente cooperación» con el gobierno de Rodríguez «contra los cárteles», lo que permitió «la eliminación del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero». Esto en referencia a la operación conjunta entre Caracas y Washington en junio pasado, en la que resultó abatido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, cabecilla de la organización, refiere Rusia Today.

En el texto, el mandatario norteamericano deja claro que espera ver «un progreso continuo y medible» por parte del gobierno venezolano.



Venezuela permanecía en una lista de países que no cumplen con la lucha antidrogas, en la que aún permanecen Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Según la Casa Blanca, durante los últimos 12 meses, estos estados habrían «incumplido de manera demostrable» con sus «obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico», así como con las medidas que exige en la materia la legislación estadounidense.



