TSJ reestructura tribunales con competencia en terrorismo

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) modificó la estructura organizacional de los Juzgados Especiales de Primera Instancia con competencia en casos vinculados con terrorismo. La medida se implementará en tribunales con jurisdicción nacional y en la sede del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

A través de un comunicado, el TSJ explica que para que esta medida fue posible, se realizó la aprobación de la Resolución N.° 2026-0010 en la Sala Plena del 13 de octubre de 2026.

«Esta decisión suprime la competencia especial nacional de cuatro tribunales de control y dispone que las causas sean conocidas por los juzgados ordinarios competentes, conforme al Código Orgánico Procesal Penal», dice el texto.

El documento oficial destaca que el cambio responde a la necesidad de equilibrar el trabajo judicial y proteger los derechos de los procesados. «Su finalidad es evitar la concentración de estos procesos, garantizar el principio del juez natural y fortalecer el control judicial de las acusaciones, previniendo calificaciones penales desproporcionadas y asegurando el debido proceso y el derecho a la defensa».

De igual manera, el comunicado resalta que esta medida forma parte de las reformas institucionales solicitadas por el Ejecutivo nacional, con el objetivo de profundizar en la justicia «accesible» e imparcial.

«La resolución representa un paso importante en la transformación del sistema judicial, en consonancia con el llamado de la Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante la Apertura del Año Judicial 2026, a impulsar una reforma profunda que garantice una justicia accesible, imparcial y sin distinciones», se lee en el comunicado.

Para concluir, el órgano judicial ratificó su compromiso con el país. «El TSJ se mantiene en la senda de buscar y consolidar mecanismos justos para los ciudadanos».