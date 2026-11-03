Universidades de Venezuela y Rusia estrechan lazos en inteligencia artificial

En las instalaciones de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán (UNC) se llevó a cabo la clase magistral «Inteligencia Artificial aplicada a la Transición Energética», desarrollada en colaboración con la Universidad Nacional de Investigación Instituto Energético de Moscú (IEM).

La jornada, encabezada por la rectora de la institución, Gabriela Jiménez Ramírez; forma parte de uno de los primeros logros del acuerdo de cooperación suscrito entre ambas instituciones, orientado a fortalecer el crecimiento académico e investigativo de la casa de estudios ubicada en Altos de Pipe, estado Miranda.

El convenio contempla el intercambio de experiencias, la movilidad docente y estudiantil, la ampliación del conocimiento científico y la enseñanza del idioma ruso para los estudiantes.

Como parte de la clase magistral, dictada por el profesor Andrey Lebedev, se entregaron certificados a 30 estudiantes de la UNC que participaron en septiembre en la prueba internacional «Dictado Atómico».

Este evento, auspiciado por la Embajada de Rusia en Venezuela y la corporación estatal rusa “Rosatom”, permitió a los alumnos evaluar sus conocimientos y profundizar en los avances científicos e industriales del sector nuclear ruso.