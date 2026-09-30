Venezolano que recibió un disparo por agente de ICE fue acusado por agresión

El venezolano Wilber Garcés, quien fue baleado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), fue acusado por fiscales federales de Texas, por el cargo de agresión.

De acuerdo con la prensa internacional, el venezolano, que trabaja de repartidor, fue acusado de «golpear a un oficial con el espejo lateral mientras intentaba alejarse conduciendo».

Garcés Pérez todavía tiene una bala alojada en la espalda desde que fue baleado el 20 de septiembre.

La declaración jurada de un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), reseñada por la agencia de noticias, incluye fotos tomadas de cámaras corporales, pero no se difundió ningún video, y la denuncia no indicó si el agente presuntamente golpeado por el espejo lateral sufrió alguna lesión.

Ante esta situación, el venezolano se encuentra bajo custodia del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos después de ser trasladado desde un centro de detención federal en el sur de Texas.

Cabe recordar que, en las últimas semanas se ha registrado un notable endurecimiento de las políticas migratorias por agentes de ICE, donde los controles está provocando un fenómeno de aislamiento y temor en comunidades de Estados Unidos, especialmente en el Doral y Miami, donde incluso familias con procesos de protección vigentes reportan evitar salir a la calle por miedo a detenciones sorpresivas.

Piden eliminar el ICE

En este contexto, la secretaria General de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, reclama la eliminación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), así como cuestionó las políticas migratorias impulsadas durante el Gobierno de Trump.

«Lo único que puede suceder que tenga un impacto tangible en la violación masiva de los derechos humanos que se está cometiendo en este momento es que se elimine por completo el ICE», expresó Callamard.

Durante la entrevista, la secretaria general de Amnistía Internacional puntualizó que, hasta las fecha, las reformas no han funcionado y «es poco probable que lo hagan».

En este sentido, se refirió al informe publicado por Amnistía Internacional el pasado viernes, donde el organismo detallaba las situaciones que se han registrado en diferentes estados de Estados Unidos, en materia de operaciones de control migratorio.

Entre la lista de acusaciones que realiza el organismo, detalla la agencia de noticias, se encuentra homicidios ilícitos, detenciones en régimen de incomunicación arbitrarias y discriminatorias, incluso posibles desapariciones forzadas, represión violenta de protestas pacíficas, entre otros.

Al respecto, la secretaria General indicó que si Donald Trump no está dispuesto en hacer algunos cambios profundos en materia miagratoria «esperemos que haya cambios en el panorama político y que las nuevas autoridades tomen las pruebas que se están presentando sobre las violaciones masivas cometidas por el ICE, que se hagan cargo de esas pruebas y digan: ‘Ya basta, tenemos que abolirlo».