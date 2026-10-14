Venezuela ante la Unesco: se deben crear instrumentos de protección cultural frente a medidas coercitivas

Durante su participación en el Consejo Ejecutivo 225 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el embajador permanente de Venezuela ante el organismo, Ernesto Villegas, ratificó la propuesta del país de crear un instrumento internacional que proteja los bienes culturales frente a las medidas coercitivas unilaterales.

En una entrevista concedida a Venezolana de Televisión este miércoles, Villegas precisó que, aunque existe la Convención de La Haya de 1954 para la protección del patrimonio en caso de conflictos armados, resulta necesario adaptar la normativa a los desafíos contemporáneos.

«Ha sido una postura histórica nuestra el plantear que debe haber un instrumento internacional que también las proteja de las medidas coercitivas unilaterales y otras formas en que se dan los conflictos contemporáneos», aseveró.

En este sentido, enfatizó la necesidad de desvincular la preservación de la cultura de las tensiones políticas e internacionales.

«Ciertamente, el patrimonio cultural debe estar al margen de los conflictos, de los enfrentamientos entre las naciones y de los conflictos entre los distintos bandos que pueden darse en una sociedad», concluyó.