El ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, cumplió una agenda de reuniones en el Centro de Exposiciones de Antalya, en Türkiye, sede de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP31).

La jornada inició con un encuentro junto a representantes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). Allí revisaron los proyectos ecológicos activos y evaluaron nuevas vías de financiamiento directo para programas de conservación en Venezuela. Así lo detalló el Ministerio de Ecosocialismo en una nota de prensa.

Luego, la delegación venezolana participó en la cuarta reunión conjunta entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la alianza OPEP+ y el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG). El bloque buscó fijar una postura común antes de las últimas 48 horas de debate de la cumbre, que cierra este 20 de noviembre.

En la mesa intervinieron 14 naciones productoras: Arabia Saudita, Argelia, Baréin, Brunéi, Catar, Irak, Irán, Kazajistán, Kuwait, Libia, Nigeria, Omán, Rusia y Venezuela. Los delegados debatieron sobre el uso de combustibles fósiles, la autonomía nacional en las metas climáticas y el alcance de las leyes internacionales frente a la realidad económica de cada país.

En su intervención, Rodríguez señaló que Venezuela mantiene un equilibrio entre su actividad económica y el cuidado ambiental, al cumplir sus compromisos climáticos mientras optimiza su industria petrolera.

Al final de la jornada, la primera dama de Türkiye, Emine Erdoğan, visitó el pabellón de Venezuela en la COP31. El ministro Rodríguez la acompañó en un recorrido por la muestra sobre conservación de la biodiversidad y gestión ambiental del país.