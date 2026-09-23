Venezuela evalúa alianza farmacéutica con experto de universidad vasca

El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, sostuvo una reunión de trabajo con el Doctor en Farmacia e investigador de la Universidad del País Vasco, Gorka Orive Arroyo, con el propósito de evaluar alianzas estratégicas en materia de farmacología e impulsar proyectos de investigación aplicada dentro del territorio nacional.

Durante el encuentro institucional, las autoridades profundizaron en el diseño de mecanismos orientados al intercambio de conocimientos científicos, la formación académica especializada y la transferencia tecnológica. Estas acciones tienen como fin optimizar la capacidad operativa e industrial del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) frente a las exigencias sanitarias actuales.

La mesa de trabajo contó con la participación técnica del viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación, Gerardo Briceño, y del viceministro de Redes de Salud Colectiva, Gregorio Sánchez. Ambos directivos aportaron la visión operativa sobre la regulación, distribución de insumos y el fortalecimiento de las redes de atención primaria en el país.

Con este acercamiento internacional, la cartera sanitaria ratifica su política de incorporar tecnología e innovación biomédica de vanguardia. La estrategia busca consolidar la soberanía farmacológica y asegurar el acceso oportuno a medicamentos de alto nivel para toda la población venezolana.