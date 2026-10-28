Representantes de la Cancillería y del bloque regional homenajearon la fecha histórica del país insular. Foto: Cancillería
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Política

Venezuela conmemora el 47.º aniversario de la independencia de San Vicente y las Granadinas

La ceremonia solemne efectuada en el Mausoleo del Libertador ratificó los principios de solidaridad y soberanía en la región caribeña

Yusleny Morales
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El Gobierno venezolano se sumó este martes a las celebraciones por la conmemoración del 47.° aniversario de la Independencia de San Vicente y las Granadinas, en un gesto de hermandad y diplomacia caribeña.

Con motivo de la efeméride, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de sus redes sociales que rindió honores solemnes mediante una ofrenda floral en el Mausoleo del Libertador; de esta manera, enaltecieron a los héroes de la patria y a la historia compartida.

La actividad institucional contó con la participación de diplomáticos acreditados en el país y voceros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), espacio que sirvió para continuar «reafirmando los lazos históricos de cooperación, soberanía y solidaridad en el Caribe».

Cabe destacar que San Vicente y las Granadinas alcanzó su independencia el 27 de octubre de 1979, luego de celebrar un referéndum popular que selló su autonomía.

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