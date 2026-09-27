Venezuela consolida relaciones diplomáticas bilaterales en Nueva York

La 81.ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en Nueva York, ha servido como espacio para que Venezuela consolide las relaciones diplomáticas con diferentes países del mundo. En ese sentido, el canciller Félix Plasencia ha desarrollado una intensa jornada de reuniones bilaterales orientadas a fortalecer los vínculos de hermandad y cooperación multilateral.

En ese mismo orden de ideas, Plasencia sostuvo un encuentro en la sede de la Misión Permanente de Venezuela con representantes de San Vicente y las Granadinas, con quienes conversó temas de interés mutuo.

«Un honor recibir en la sede de la Misión Permanente de Venezuela en Nueva York, en nombre de la presidenta Delcy Rodríguez, al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday, acompañado de su canciller y su comitiva, con quien reafirmamos la histórica amistad entre ambos países», indicó el diplomático en sus redes sociales.

Durante la reunión, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional agradeció la visita del alto funcionario y resaltó «su empeño de seguir construyendo una relación de respeto, diálogo y cooperación entre Venezuela y San Vicente y las Granadinas», y agregó que «nuestro país, como nación también caribeña, exalta la potencialidad e importancia de esta región para la estabilidad y la prosperidad de las Américas».

Un honor recibir en la sede de la Misión Permanente de Venezuela en Nueva York, en nombre de la Presidenta @delcyrodriguezv, al Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday, acompañado de su Canciller y su comitiva, con quien reafirmamos la histórico amistad… pic.twitter.com/dKbVriBpg8 — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) September 27, 2026

Reuniones multilaterales con otras autoridades

Otro de los encuentros de alto nivel que realizó la diplomacia venezolana en Nueva York fue con los cancilleres de la India, Filipinas, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial.

En este espacio, Plasencia indicó que los representantes diplomáticos conversaron sobre «nuestros vínculos de amistad e intercambiamos sobre posibilidades de estrechar nuestra cooperación en áreas como la energética, minera y agrícola».

Previamente, el diplomático también sostuvo encuentros bilaterales con delegaciones de ocho países: Hungría, Libia, Bolivia, Jordania, Qatar, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos y Türkiye; así como con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, en la sede de la Misión Permanente de Venezuela.