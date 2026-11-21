La delegación venezolana cerró su agenda en Antalya, Türkiye, tras sostener cinco reuniones bilaterales, participar en 19 mesas de negociación de alto nivel y ratificar su derecho al desarrollo sostenible en defensa de la justicia climática.

A través de las redes sociales, el ministro para el Ecosocialismo, Nelson Ramírez, precisó que la delegación alzó la voz por el Sur Global.

Durante el desarrollo de la agenda en Antalya, Türkiye, la delegación venezolana sostuvo cinco reuniones bilaterales, con Brasil, México, India, el GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) y el país anfitrión, Türkiye, para abordar los desafíos compartidos como incendios forestales, biodiversidad, adhesión al Convenio Internacional de Grandes Felinos y el impacto del sargazo por el calentamiento de los mares.

Asimismo, Venezuela ratificó su derecho al desarrollo sostenible en defensa de la justicia climática y estuvo presente en espacios convocados por la India —compartiendo experiencias sobre la preservación de jaguares y pumas en Venezuela— y por la CAF en torno al sargazo y sus efectos en el Caribe.

La representación venezolana también participó en 19 mesas de negociación de alto nivel sobre transición justa, empoderamiento y educación ambiental, mitigación, adaptación y transición energética, además de reuniones ministeriales y el espacio de la OPEP.

El titular de la cartera de Ecosocialismo destacó que Venezuela ratificó su derecho a desarrollar y modernizar su industria para reducir emisiones mientras protege la naturaleza, destacando su condición de país carbono neutral, y el rechazo del Sur Global al endeudamiento por cambio climático bajo el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas.

«Seguimos trabajando por la defensa de la Madre Tierra y la justicia climática», señaló el ministro para el Ecosocialismo.