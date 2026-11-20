El embajador de Venezuela ante la Unesco, Ernesto Villegas, destacó los avances de Venezuela a través del Programa para la Paz y Convivencia Democrática durante la 35.ª reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (Pidc), en París.



“Tuve ocasión de intervenir en la 35.ª reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (Pidc), reunido en la sede de la Unesco en París. Repasé allí los avances de Venezuela en este campo, impulsados en el marco del Programa para la Paz y Convivencia Democrática”, señaló a través de sus redes sociales.



En su intervención, Villegas advirtió sobre el impacto de los algoritmos digitales en la sociedad contemporánea.



“También llamé la atención sobre el fenómeno, hoy global, mediante el cual los ciudadanos quedan atrapados en burbujas de algoritmos que refuerzan la lógica del endogrupo, dificultando el pensamiento complejo y la empatía entre distintos grupos humanos”, sostuvo.



Villegas ratificó «el compromiso de Venezuela con el Pidc. Invitamos a revisar el informe Mc Bride, producto de la Comisión Internacional Unesco para el estudio de los problemas de la comunicación en 1980. Los jóvenes, prioridad de la Unesco, tienen derecho a conocer ese documento donde abundan claves sobre su presente y su futuro»



Además explicó que «Venezuela ha vivido dolores que quiere convertir en oportunidades mediante la diplomacia y el diálogo con amplios sectores, incluidos los actores de la comunicación».



El diplomático venezolano puntualizó que «en enero, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, creó el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, que tuve el honor de coordinar durante sus primeros cien días. Una mesa de comunicación de este programa reabrió el diálogo entre comunicadores de diferentes medios y corrientes políticas tras veinte años de incomunicación entre ellos. El programa también impulsó iniciativas como la ley de amnistía, el fin de medidas judiciales sobre comunicadores, la eliminación de obstáculos para medios digitales y la reafirmación del carácter técnico del ente regulador».



Destacó que «una mesa técnica para la libertad de expresión, pluralidad del pensamiento y derecho a la información fue instalada al más alto nivel entre actores del Gobierno y de la oposición venezolana», al tiempo que explicó que «el Ministerio de Comunicación desarrolla la ruta de la comunicación popular en apoyo a medios alternativos y comunitarios. Hasta ahora han sido apoyados 286 medios, el 89% de sus vocerías son mujeres».



Villegas explicó que la «confrontación política durante la cual se confundieron los roles de partidos políticos y medios de comunicación, lo cual perjudicó al periodismo y sobre todo a los ciudadanos. Por ello es clave la formación de los periodistas y comunicadores en general».



«Hoy lo viral es más apreciado que lo veraz. Xenofobia, racismo, estereotipos y desinformación se expanden cada segundo. Los ciudadanos quedan atrapados en burbujas de algoritmos, dificultando el pensamiento complejo y la empatía entre distintos grupos humanos. El Pidc por su carácter intergubernamental, debe mantener su independencia frente a los conflictos mundiales y valorar los informes de todos sus Estados miembros», expuso Villegas.

Finalmente, abogó por la independencia del Pidc y confirmó el envío de una nota verbal con información actualizada sobre los dos casos pendientes por resolución (2011 y 2020) citados en el informe sobre impunidad en crímenes contra periodistas.