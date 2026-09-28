Venezuela destaca en el 63°Consejo Directivo de la OPS

La viceministra de Salud Integral del Ministerio del Poder Popular para la Salud (Minsalud), Noly Fernández, en representación del Gobierno nacional, participa en el 63.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en la 78° sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas, que se celebra en Washington.

Este foro multilateral reúne a ministros de Salud y altas autoridades sanitarias del continente con el propósito de debatir estrategias orientadas a la consolidación de la seguridad epidemiológica, la gestión integral de emergencias, el abordaje de la resistencia a los antimicrobianos y el control de enfermedades arbovirales.

Durante las plenarias, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, valoró los avances de las naciones americanas en la expansión de la atención primaria, la cobertura de inmunización, la salud digital y la erradicación de patógenos, ratificando a la región como un referente internacional sustentado en más de 120 años de cooperación panamericana.

En el marco de la cita continental, Fernández fue distinguida con el Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2026.

El reconocimiento rinde homenaje a su trayectoria profesional y a su aporte en el fortalecimiento del sistema sanitario público, con especial impacto en la atención médica indígena e intercultural.

Con esta distinción y su participación en el organismo internacional, Venezuela ratifica su compromiso con el multilateralismo diplomático y consolida alianzas estratégicas orientadas a garantizar un sistema público de salud, gratuito, universal y de calidad para toda la población.