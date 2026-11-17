

Una delegación de Venezuela participa en la tercera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, que se celebra en Kenia, evento que reúne a más de 200 legisladores del mundo.



En el evento internacional, la delegación venezolana, encabezada por el diputado Wilmar Castro Soteldo, destacó las políticas públicas para el combate a la malnutrición.

“Destacamos las políticas públicas que implementó el gobierno bolivariano para el combate a la malnutrición y al hambre a través de la alianza científica campesina, la creación de las grandes misiones: Abastecimiento Soberano y AgroVenezuela; el Programa de Alimentación Escolar y Casas de Alimentación; la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”, señaló Castro Soteldo a través de sus redes sociales.



Además, el diputado resaltó la importancia del rol de las Madres Elaboradoras y la Cartera Productiva Agrícola, entre otras, que, a su juicio, “permitieron reducir drásticamente la malnutrición hasta un 3%, abastecer en un 100% de los alimentos para el pueblo venezolano y alcanzar más de un 90% de la producción nacional de nuestros alimentos fundamentales”.



Por otra parte, durante su intervención señaló que el impacto negativo de las expresiones de violencia estructural y medidas de perturbación a los servicios logísticos, financieros, científicos y tecnológicos que soportan la capacidad agroproductiva debe ser condenado categóricamente.



El foro, que se celebra en el Parlamento de Kenia y finaliza este martes, fue impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y Kenia.