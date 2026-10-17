Venezuela e India fortalecen alianzas para la protección de la biodiversidad

El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, arribó a la República de la India para desarrollar una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia ambiental y a la protección de la Madre Tierra.

A su llegada, fue recibido por Juan Goldnick, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en la nación asiática, y la embajadora de Venezuela en la India, Capaya Rodríguez, según informó una publicación difundida en redes sociales.

Durante su visita, el titular de Ecosocialismo sostendrá encuentros institucionales para promover proyectos de desarrollo sustentable y acciones climáticas.

En sus redes sociales, Rodríguez indicó que trabajará en la concreción de acuerdos en materia de diversidad biológica, conforme a las instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez.

Cabe recordar que, en septiembre de 2026, Venezuela y la India firmaron un memorando de entendimiento enfocado en la conservación ambiental, la protección de la biodiversidad y la modernización de la infraestructura zoológica y veterinaria venezolana.

Entre las iniciativas contempladas en el acuerdo destaca la incorporación, dentro del Plan Maestro de La Guaira, de un acuario, un centro de conservación de fauna silvestre, un centro veterinario y un hospital especializado en la atención de animales silvestres.

Estas acciones buscan fortalecer las capacidades nacionales para la protección de la biodiversidad y promover iniciativas conjuntas de desarrollo sustentable.