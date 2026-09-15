Venezuela eleva el nivel de relaciones diplomáticas con el Reino Unido

El Gobierno de Venezuela informó a través de un comunicado que, tras una serie de conversaciones sostenidas con autoridades del Reino Unido, se acordó de manera mutua elevar el nivel de las relaciones bilaterales con el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Se indica en el texto del comunicado que esta nueva etapa de relacionamiento estará fundamentada en un diálogo constructivo, guiado por el respeto mutuo y orientado al manejo soberano de los recursos del pueblo venezolano, con el objetivo central de contribuir de manera decisiva a los esfuerzos de recuperación socioeconómica y al desarrollo integral de la nación.

Asimismo, Venezuela reafirma su plena disposición de reimpulsar los históricos vínculos de amistad que unen a ambas naciones, así como de fortalecer la cooperación estratégica en áreas de interés común, bajo el estricto apego a los principios de soberanía nacional, reciprocidad y respeto del derecho internacional.

A continuación, texto completo del comunicado:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anuncia que, tras las conversaciones sostenidas entre autoridades de ambos países, se ha acordado elevar el nivel de las relaciones bilaterales con el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Esta nueva etapa estará marcada por un diálogo constructivo, basado en el respeto mutuo y orientado al manejo soberano de los recursos del pueblo venezolano, con miras a contribuir a los esfuerzos de recuperación y al desarrollo integral del país.

Venezuela reafirma su plena disposición a reimpulsar los históricos vínculos de amistad con el pueblo y el Gobierno del Reino Unido, así como a fortalecer la cooperación en áreas de interés común, sobre la base de los principios de soberanía nacional, reciprocidad y respeto del derecho internacional.

Caracas, 15 de septiembre de 2026