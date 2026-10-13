Venezuela eleva oraciones por la pronta recuperación del papa León XIV tras su operación

La presidenta Delcy Rodríguez, envió un mensaje de solidaridad y pronta recuperación al papa León XIV, tras someterse a una operación para extirparle u nódulo en el pulmón. En su mensaje, la mandataria elevó oraciones por el sumopontífice.

«Venezuela eleva sus oraciones por la pronta y plena recuperación de Su Santidad el Papa León XIV. Le hacemos llegar el afecto y la solidaridad de nuestro pueblo, unido en la fe y la esperanza por su salud y bienestar» escribió Rodríguez en su canal de Telegram.

En su publicación, la presidenta pidió a los santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, por la salud del papa León XIV y que así pueda seguir llevando su mensaje de paz al mundo.

«Pedimos a Dios, por intercesión de nuestros santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que le conceda fortaleza para continuar su noble misión de llevar paz, amor y esperanza a los pueblos del mundo», concluye el post.

Salud del papa

Este pronunciamiento de la presidenta Rodríguez se realiza luego de que este martes, el papa León XIV fuera intervenido con éxito de un nódulo pulmonar. De acuerdo con la información ofrecida por el Vaticano, la operación se realizó sin contratiempos, marcando un hito histórico, debido a que con este procedimiento se rompió con el hermetismo que siempre se mantuvo en torno a un padecimiento de salud de un pontífice.

Robert Prevost ingresó al centro médico caminando con tranquilidad acompañado de sus secretarios y su médico personal, Luigi Carbone, y fue ubicado en la planta 10 del hospital. Debido a la intervención quirúrgica, su agenda oficial de audiencias públicas ha quedado cancelada de forma temporal hasta el próximo martes 20 de octubre, mientras avanza en su reposo.