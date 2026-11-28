La presidenta Delcy Rodríguez ordenó al canciller Oliver Blanco eliminar el requisito de visa para los ciudadanos panameños que ingresen a Venezuela a partir de este viernes 27 de noviembre. La disposición tiene como finalidad impulsar al territorio nacional como destino turístico.

La mandataria ofreció el anuncio durante su participación en el acto por el 56.º aniversario del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) y la celebración del Día Nacional del Comercio y los Servicios.

“Doy la instrucción al canciller Oliver Blanco de que suprima a partir de hoy las visas a Panamá, para que se pueda facilitar a Venezuela como destino turístico”, indicó Rodríguez.

En su alocución, la jefa de Estado resaltó la apertura de los vuelos de Copa Airlines entre Panamá y el estado Nueva Esparta. Asimismo, expresó su complacencia por la alta demanda de esta conexión aérea, tras confirmar que la boletería disponible para esa ruta ya se encuentra agotada hasta enero y febrero.