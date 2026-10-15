Venezuela envía 40 toneladas de ayuda humanitaria a Panamá

Venezuela envió un avión con un cargamento de 40 toneladas de ayuda humanitaria para Panamá, como parte de las acciones de solidaridad con el pueblo panameño, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

A través de sus redes sociales, se detalló que este cargamento se trasladará a la zona junto a la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar.

El envío del cargamento fue anunciado este miércoles por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

“Mañana (hoy jueves) sale un avión con un cargamento de ayuda humanitaria para los hermanos de Panamá», declaró el ministro en su programa Con el Mazo Dando.

En este sentido, destacó la disposición del Gobierno venezolano de brindar apoyo a otros pueblos ante situaciones de emergencia.

Cabello resaltó que esta iniciativa responde a la tradición solidaria del país y señaló que Venezuela cuenta con una amplia experiencia en la atención de comunidades afectadas, tanto en el ámbito operativo como en el acompañamiento humano.

“Nosotros tenemos una brigada, se llama Simón Bolívar, por cierto, internacional. Simón Bolívar de las más preparadas en el mundo”, expresó, al referirse a las capacidades venezolanas para prestar asistencia en situaciones de emergencia.

Recalcó el compromiso de los equipos que permanecen desplegados en las zonas afectadas, acompañando a las familias durante el proceso de recuperación y retorno a sus hogares.

Este envío se suma al despliegue de especialistas e ingenieros que se encuentra en Panamá desde el pasado martes, quienes están trabajando en la evaluación estructural, la remoción segura de escombros y la pronta rehabilitación de espacios prioritarios, como escuelas y centros asistenciales.

Este miércoles, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, recibió a la delegación especialista de Venezuela encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés.