Venezuela estrechó lazos con 8 países y recibió al comisionado ONU

En el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela estrechó lazos con 8 países y acogió al comisionado ONU para los Refugiados, según informó el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia.

A través de sus redes sociales, el canciller venezolano destacó los encuentros sostenidos con representantes de diferentes naciones, como parte de la agenda diplomática desarrollada durante la jornada en la sede de la ONU.

“El día de hoy, en el marco del 81° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, continuamos estrechando lazos, abriendo puertas con naciones amigas de todo el mundo y llevando el mensaje de renacer para Venezuela y su pueblo, expresado por nuestra Presidenta @delcyrodriguezv, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU”.

Plasencia informó que, en este contexto, sostuvo reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores de Hungría, Libia, Bolivia, Jordania, Qatar, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos y Türkiye, encuentros orientados al intercambio y al fortalecimiento de los vínculos entre Venezuela y estas naciones.

Además, el canciller venezolano sostuvo un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, en la sede de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU.

El día de hoy, en el marco del 81° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, continuamos estrechando lazos, abriendo puertas con naciones amigas de todo el mundo y llevando el mensaje de renacer para Venezuela y su pueblo, expresado por nuestra Presidenta… pic.twitter.com/iPka21HCc0 — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) September 26, 2026

La agenda desarrollada durante el período de sesiones de la Asamblea General de la ONU forma parte de los esfuerzos diplomáticos de Venezuela para ampliar sus espacios de diálogo y cooperación con países y organismos internacionales.