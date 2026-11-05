Venezuela exhorta al levantamiento de las sanciones para reimpulsar la economía

Durante su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco exhortó al levantamiento de las sanciones para reimpulsar el aparato económico del país.

«Consideramos fundamental avanzar hacia el levantamiento de las restricciones económicas y financieras que afectan a Venezuela, para ampliar el comercio, diversificar las exportaciones y facilitar inversiones productivas», expresó desde la Cumbre Iberoamericana que se realiza en Madrid, España.

En representación de la Presidenta Delcy Rodríguez, Blanco sostuvo que la recuperación económica venezolana debe estar orientada a reconstruir la confianza, modernizar las capacidades productivas y generar condiciones para consolidar un país competitivo y próspero.

«Queremos que Venezuela sea un país atractivo para producir, emprender e invertir. Un país capaz de aprovechar sus recursos, diversificar su economía, desarrollar nuevas industrias e integrarse a las cadenas de valor de Iberoamérica y el mundo», indicó.

El canciller también destacó que la recuperación económica debe traducirse en beneficios concretos para la población, a través de la generación de empleos, mejores ingresos y servicios públicos de calidad.

Estamos en Madrid 🇪🇸, en representación de la presidenta encargada de Venezuela, @delcyrodriguezv, y de todos los venezolanos, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.



Un encuentro para fortalecer el diálogo, la cooperación y las oportunidades de desarrollo compartido,… pic.twitter.com/FIVjzHKx1h — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 5, 2026

En este sentido, presentó el proceso de transformación democrática impulsado por la jefa de Estado, y señaló que esta nueva etapa debe verse como una oportunidad para la región iberoamericana.

«El proceso de transformación democrática impulsado por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, representa una oportunidad no solamente para Venezuela, sino también para nuestra región, una Iberoamérica más integrada puede acompañar el renacimiento de Venezuela y esa Venezuela que renace puede ampliar las oportunidades de toda nuestra comunidad», añadió el diplomático venezolano.

Entre las iniciativas, el canciller destacó el impulso de la Ley de Amnistía, que ha atendido a más de ocho mil personas; el restablecimiento del acceso a 38 portales informativos y la cooperación con organismos de derechos humanos.

Asimismo, señaló que se adelantan reformas legislativas, entre ellas la reforma parcial de la Ley contra el Odio, así como destacó los avances en el diálogo político entre la Asamblea Nacional de 2015 y el Gobierno nacional.

De igual forma, destacó los avances en material institucional y de justicia, entre la renovación de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, así como la modernización del sistema de justicia.

«Estamos convencidos de que ninguna sociedad puede construir un futuro compartido, sin aprender a escucharse, reconocer sus diferencias y encontrar caminos de diálogo y entendimiento. Esto no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Sabemos que estas transformaciones requieren continuidad, participación y resultados concretos, y que el futuro de Venezuela debe ser construido por los venezolanos, con el acompañamiento constructivo de la comunidad internacional y desde el respeto a nuestra soberanía», afirmó.

Cooperación iberoamericana

Por otra parte, Blanco resaltó el potencial de Iberoamérica donde su fortaleza reside en la complementariedad de sus economías, recursos naturales, capacidades productivas y talento humano.

«Nuestra mayor fortaleza está en la complementariedad de nuestras economías, recursos energéticos y naturales, capacidades agrícolas e industriales, talento humano, creatividad y conocimiento. Tenemos ante nosotros la oportunidad de convertir ese potencial en una verdadera comunidad de prosperidad mediante más comercio, inversión productiva, innovación y cooperación», indicó.

En este sentido, manifestó que una Venezuela más estable, democrática y próspera, plenamente integrada a los mercados internacionales, contribuirá al desarrollo de toda la región.

«Estamos convencidos de que una Venezuela más estable, más democrática y más próspera, plenamente integrada a los mercados internacionales, contribuirá al desarrollo de toda Iberoamérica y estamos trabajando de forma comprometida en ello», aseveró.

Recordó que Venezuela, en estos momentos, es uno de los países de la región que más crecerá, según datos estipulados por organismos internacionales, además de registrar 22 trimestres de crecimiento.

«Nuestra reinserción internacional presenta también una oportunidad para nuestros socios iberoamericanos, nuevos mercados, inversiones, cooperación y mayores posibilidades de desarrollo compartido. En ese sentido, hoy Venezuela, en el marco de este encuentro, va a proceder del depósito del instrumento de ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social», señaló.

Recalcó que Venezuela aspira a generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida dentro del país y para que quienes emigraron tengan la posibilidad de regresar y participar en su reconstrucción.