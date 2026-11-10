Venezuela expresa condolencias a Türkiye tras accidente en planta siderúrgica

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial este lunes para expresar sus «más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la República de Türkiye por el trágico accidente ocurrido en una planta siderúrgica de Izmir, que ocasionó la pérdida de 17 vidas humanas».

A través del documento oficial, la Cancillería venezolana transmitió el pesar de la nación tras el siniestro industrial que cobró la vida de los trabajadores en la localidad de Aliaga, en la provincia de Esmirna (Izmir).

Ante la magnitud de la tragedia, el Estado venezolano reafirmó el acompañamiento moral y diplomático con las autoridades turcas en medio del despliegue de los cuerpos de rescate y la atención a los afectados.

En el texto oficial se destaca que «Venezuela manifiesta su solidaridad con los familiares de las víctimas y reafirma sus profundos lazos de hermandad y cooperación con la nación turca en este momento de dolor».

El respaldo expresado por el Gobierno bolivariano subraya la vigencia de una agenda compartida que prioriza la paz, la autodeterminación y la solidaridad entre ambas naciones.