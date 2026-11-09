Venezuela expresa condolencias al Gobierno y pueblo de Egipto tras accidente ferroviario

La República Bolivariana de Venezuela expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de la República Árabe de Egipto tras el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en la región de Al Ayat, en la provincia egipcia de Giza, después de que dos trenes de pasajeros colisionaron y varios vagones se descarrilaron, dejando un saldo de 7 fallecidos y más de 120 heridos.

A través de un comunicado, Venezuela se solidarizó con las familias de las víctimas y reiteró su acompañamiento al pueblo de Egipto en este momento de dolor.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

La República Bolivariana de Venezuela expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de la República Árabe de Egipto por el trágico accidente ferroviario que dejó siete personas fallecidas y ciento veinticinco heridas.

Venezuela manifiesta su solidaridad con las familias de las víctimas y formula votos por la pronta recuperación de los heridos, acompañando al hermano pueblo egipcio en este momento de dolor.

Caracas, 8 de noviembre de 2026