Venezuela expresa solidaridad con Chile tras intensas lluvias y aluviones

La República Bolivariana de Venezuela expresó este sábado su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Chile ante los devastadores aluviones e intensas lluvias registrados en la comuna de Las Condes y la zona precordillerana de Santiago.

El pronunciamiento fue emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, a través de una historia publicada en su cuenta en la red social Instagram.

«Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición de acompañamiento al hermano pueblo chileno afectado por estos desastres naturales», indicó el texto del ministerio en la plataforma digital.

Las autoridades de la Municipalidad de Las Condes mantienen la alerta ante el riesgo de nuevos aludes y entregaron un nuevo balance de la emergencia tras una mesa técnica por el aluvión que afectó el pasado jueves a la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana, principalmente en el sector de San Carlos de Apoquindo.

En total, 2.015 viviendas resultaron afectadas. De ellas, 55 presentan daños mayores y se encuentran inhabitables, mientras que otras 1.960 registran daños menores.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, ofreció detalles de las consecuencias de la emergencia, que dejó seis personas lesionadas, entre ellas un menor de un año. Por su parte, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, valoró el trabajo de los vecinos en las labores de limpieza.

El presidente chileno, José Antonio Kast, declaró el estado de emergencia en el alojamiento barrio de Las Condes, al este de Santiago. Esta medida otorga mayores facultades operativas a los organismos públicos para responder a las anegaciones en avenidas principales, reseñan medios locales.

El fenómeno se originó tras la activación de la Quebrada Honda, producto de la caída de 15 milímetros de lluvia en un período breve. La emergencia comprometió una superficie de 3,1 kilómetros cuadrados, equivalentes a cerca de 250 hectáreas, además de tres kilómetros de calles secundarias y 12 kilómetros de avenidas.