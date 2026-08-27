Venezuela expresa solidaridad con China y Nepal tras inundaciones en zonas fronterizas

Venezuela se solidariza con China y Nepal tras las inundaciones registradas en las zonas fronterizas de ambos países, de acuerdo con el mensaje publicado por el ministro de Relaciones y Comercio Exterior, Félix Plasencia, en representación del Ejecutivo nacional.

«En nombre de la presidenta Delcy Rodríguez y de todo el pueblo de Venezuela, expresamos nuestra profunda solidaridad con los pueblos y Gobiernos de China y de Nepal, tras el devastador paso de las inundaciones en regiones fronterizas de ambos países», escribió Plasencia en su cuenta en la red social de X.

El ministro también envió un mensaje de condolencias a todas las familias afectadas por este desastre natural que dejó más de 300 personas fallecidas y cerca de 910 desaparecidos (según el último reporte de las autoridades de Nepal).

«Manifestamos nuestras condolencias a las familias afectadas y acompañamos la esperanza de hallar con vida a las personas desaparecidas», dice el post.

Plasencia concluyó el mensaje enviando palabras de pronta recuperación de las zonas afectadas. «Deseamos la pronta recuperación de las comunidades vulneradas por esta terrible tragedia que azota al pueblo chino y nepalí».

Este pronunciamiento oficial se realiza luego de que el pasado miércoles 26 de agosto, una inundación repentina golpeó la frontera entre China y Nepal, provocando una devastación en las zonas aledañas y dejando un saldo de 389 fallecidos, 910 desaparecidos, de acuerdo con las cifras ofrecidas por las autoridades nepalí.