Venezuela expresa solidaridad con el pueblo y Gobierno español por accidente ferroviario

La presidenta Delcy Rodríguez, expresó sus condolencias al pueblo y Gobierno español tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la localidad de Urda, en Toledo, España.

«Expreso mi más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo. En nombre del pueblo venezolano, hago llegar mis sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo español en este doloroso momento», escribió la Mandataria Nacional en sus redes sociales.

Más temprano se conoció que al menos 64 fallecidos y numerosos heridos fue el saldo que dejó el siniestro en la localidad española, informó el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En ambos trenes viajaban 544 pasajeros. Tras el fuerte impacto, cinco vagones se descarrilaron y cuatro cayeron por un terraplén.