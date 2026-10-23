Venezuela expresa su solidaridad con China tras terremoto en región del Tíbet

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifestó este viernes 23 de octubre su firme solidaridad y apoyo fraterno al pueblo y Gobierno de la República Popular China, tras registrarse un terremoto de magnitud 7.0 que sacudió la región del Tíbet.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, extendió las condolencias en representación de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y del pueblo venezolano.

«Manifestamos nuestras condolencias a las familias afectadas y transmitimos nuestro acompañamiento fraterno al hermano pueblo chino en este difícil momento», expresó el diplomático venezolano.

En nombre de la presidenta @delcyrodriguezv y del pueblo de Venezuela, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y Gobierno de la República Popular China tras el trágico terremoto de magnitud 7.0 que sacudió la región del Tíbet.



​Manifestamos nuestras condolencias a las… — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 23, 2026

Las autoridades de China informaron que 16 personas murieron este jueves tras un terremoto de magnitud 7.0 que sacudió el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu de la región autónoma de Xizang, al suroeste del país.