Venezuela felicita a China con motivo de la celebración de su Día Nacional

El Gobierno nacional publicó este jueves un comunicado para felicitar a China por la celebración de su Día Nacional, resaltando que esta fecha tiene un profundo significado histórico para el país asiático.

En el texto, difundido en el canal de Telegram del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio, se manifestó que Venezuela reconoce los importantes logros alcanzados por el pueblo chino.

También ratificó los lazos de amistad, cooperación y asociación estratégica que caracterizan a ambos países.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela extiende sus más sinceras felicitaciones al Gobierno y al pueblo de la República Popular China, con motivo de la celebración de su Día Nacional.

En esta fecha de profundo significado histórico para la nación china, Venezuela reconoce los importantes logros alcanzados por el pueblo chino, al tiempo que reafirma los lazos de amistad, cooperación y asociación estratégica que unen a nuestros dos países.

Venezuela hace votos por el bienestar y la prosperidad del hermano pueblo chino, así como por el fortalecimiento continuo de la amistad fraterna que une a nuestras naciones.

Caracas, 1 de octubre del 2026