Comunicado publicado por el Gobierno nacional. Foto: Archivo
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Venezuela felicita a Grenada por la exitosa celebración de sus elecciones generales

La presidenta Delcy Rodríguez también felicitó al primer ministro, Dickon Mitchell, y al Congreso Nacional Democrático por su victoria

María Eugenia Rodríguez
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El Gobierno nacional publicó este jueves un comunicado para felicitar a las autoridades y al pueblo de Grenada por la exitosa celebración de sus elecciones generales.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, se informó que la presidenta Delcy Rodríguez también felicitó al primer ministro, Dickon Mitchell, y al Congreso Nacional Democrático por su victoria.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

La Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en nombre del Gobierno y del pueblo venezolano, felicita al pueblo y al Gobierno de Grenada por la exitosa celebración de sus elecciones generales, así como al Primer Ministro Dickon Mitchell y al Congreso Nacional Democrático (NDC) por su victoria electoral.

Venezuela reafirma su compromiso de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Grenada, en favor de la paz, la integración y el bienestar de ambos pueblos.

Caracas, 5 de noviembre de 2026

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