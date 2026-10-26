Venezuela felicita masiva participación del pueblo de Brasil y triunfo de Lula / Foto: redes sociales
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Política

Venezuela felicita al pueblo brasileño por su carácter democrático en comicios de este domingo

El Gobierno Nacional destacó la participación democrática del pueblo brasileño y ratificó su voluntad de mantener los vínculos de cooperación bilateral

Ariadna Eljuri
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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela felicitó al pueblo de Brasil por su participación en la segunda vuelta electoral que condujo a la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de un comunicado, el Gobierno Bolivariano resaltó la participación ciudadana durante la jornada electoral y señaló que Brasil ofreció una «contundente muestra de participación cívica y democrática».

De igual forma, Venezuela reiteró su disposición a mantener y fortalecer las relaciones bilaterales con el país suramericano, enmarcadas en los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos y solidaridad regional.

«Venezuela reitera su voluntad de continuar los históricos vínculos de vecindad y cooperación con Brasil», expresa el texto oficial.

El comunicado también subraya que la relación entre ambas naciones debe sustentarse en «los principios de la paz» y el «respeto irrestricto a la soberanía», además de la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad latinoamericana y caribeña.

COMUNICADO 25 octubre 2026Descarga

Según los resultados oficiales con el 100 % de las urnas escrutadas, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil, tras conquistar el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en la segunda vuelta electoral de este domingo.

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