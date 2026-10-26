Venezuela felicita al pueblo brasileño por su carácter democrático en comicios de este domingo

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela felicitó al pueblo de Brasil por su participación en la segunda vuelta electoral que condujo a la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de un comunicado, el Gobierno Bolivariano resaltó la participación ciudadana durante la jornada electoral y señaló que Brasil ofreció una «contundente muestra de participación cívica y democrática».

De igual forma, Venezuela reiteró su disposición a mantener y fortalecer las relaciones bilaterales con el país suramericano, enmarcadas en los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos y solidaridad regional.

«Venezuela reitera su voluntad de continuar los históricos vínculos de vecindad y cooperación con Brasil», expresa el texto oficial.

El comunicado también subraya que la relación entre ambas naciones debe sustentarse en «los principios de la paz» y el «respeto irrestricto a la soberanía», además de la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad latinoamericana y caribeña.

Según los resultados oficiales con el 100 % de las urnas escrutadas, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil, tras conquistar el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en la segunda vuelta electoral de este domingo.