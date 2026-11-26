El ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, desarrolló una agenda de trabajo en Brasil, que incluyó la participación en la Quinta Reunión de la Conferencia sobre Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), así como un encuentro con representantes de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa).

Durante su intervención en la conferencia de la Cepal, el ministro presentó las prioridades de Venezuela para articular la ciencia, la tecnología y la innovación con el desarrollo nacional, con énfasis en los sectores energético, agroproductivo, industrial y de servicios.

De igual forma, expuso los avances y desafíos del país en materia de formación científica, financiamiento de la investigación y comunalización de la ciencia.

«Las necesidades que tiene el sector científico-tecnológico de nuestra región están fuertemente marcadas por el desarrollo económico y social de nuestras naciones», expresó el ministro durante su intervención difundido en un mensaje audiovisual en sus redes sociales.

Explicó que Venezuela cuenta con el Programa Nacional para la Recuperación y la Prosperidad Venezuela Renace, que establece las bases macroeconómicas y las proyecciones de desarrollo social para los próximos años.

El titular de Ciencia y Tecnología señaló que las características energéticas del país determinan una parte importante de sus prioridades de investigación, tanto para optimizar los procesos productivos y de transformación como para fortalecer la protección ambiental.

«Esto nos pone en una situación donde la necesidad de investigación, ciencia, tecnología, desarrollo, enfocado hacia el sector energético en Venezuela es fundamental y va a marcar, por supuesto, nuestra inversión y nuestro desarrollo en los próximos años en todas sus dimensiones», indicó.

Como parte de las prioridades expuestas ante la CEPAL, Gil explicó que Venezuela trabaja en la articulación de universidades, institutos de investigación y demás actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de orientar los proyectos científicos hacia las necesidades concretas del país.

«Nuestra forma básica de organización proviene de las comunas y estamos tratando de crear los comités comunales de ciencia y tecnología, de manera que tanto la demanda como la oferta de soluciones científicas y tecnológicas puedan ser discutidas desde la base territorial», aseveró.

Subrayó la importancia de fortalecer la formación científica desde edades tempranas y desarrollar el talento humano necesario para sostener las capacidades de investigación e innovación.

«El esfuerzo que se está haciendo en esta quinta reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Información y las Comunicaciones es fundamental para que podamos nosotros unir esfuerzos de integración, realización y explotación de nuestras capacidades», concluyó.

Venezuela y EMBRAPA evalúan oportunidades de cooperación

Como parte de la agenda bilateral en Brasil, el ministro Yván Gil sostuvo un encuentro con Clenio Pillon, director ejecutivo de Investigación y Desarrollo, y Paulo Eduardo de Melo, jefe de Supervisión Científica Internacional de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), institución de referencia en investigación e innovación agropecuaria.

La reunión, reseñada en redes sociales, «abre oportunidades de cooperación e intercambio científico y tecnológico para fortalecer las capacidades productivas y avanzar hacia la soberanía agroalimentaria, en línea con el Plan Venezuela Alimenta impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez».

Este acercamiento busca propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambos países, así como la articulación de capacidades científicas y tecnológicas para contribuir al desarrollo de soluciones propias en el ámbito agroproductivo.