Venezuela fortalece articulación con instituciones y ONG internacionales

El viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Joaquín Pérez Ayestarán, sostuvo reuniones con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), y del Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales en Venezuela con la finalidad de fortalecer la articulación con los mencionados organismos, refirió el portal del Ministerio para las Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

El diplomático señaló que durante los encuentros intercambiaron «perspectivas sobre el trabajo que desarrollan estas organizaciones en el país», además de explorar «oportunidades para continuar fortaleciendo el diálogo, la coordinación y la articulación con las instituciones del Estado venezolano, en función de nuestras prioridades nacionales».

Asimismo, el viceministro agradeció la solidaridad, disposición y acompañamiento de los entes multilaterales con el pueblo y Gobierno bolivariano tras el doble terremoto registrado en el país el pasado 24 de junio.

«Valoramos la contribución que estos actores pueden continuar realizando, desde sus respectivos mandatos y ámbitos de acción, a los esfuerzos nacionales de recuperación y reconstrucción, siempre con una visión de largo plazo orientada al desarrollo nacional», expresó.

Pérez Ayestarán manifestó que desde la Cancillería continuarán «promoviendo espacios de encuentro y cooperación que permitan sumar capacidades y voluntades, sobre la base del respeto, la confianza y el objetivo compartido de contribuir al bienestar del pueblo venezolano».