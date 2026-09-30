Venezuela fortalece lazos de cooperación con China y Vietnam

El viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Eduardo Ramírez, sostuvo encuentros de presentación, tras asumir recientemente el cargo, con el embajador acreditado en Caracas de la República Popular China, Lan Hu, y el embajador designado de la República Socialista de Vietnam, Vo Tuan Ngoc.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la Casa Amarilla, las autoridades evaluaron la agenda de cooperación en desarrollo, en el contexto de las alianzas estratégicas que Venezuela consolida con ambos países asiáticos, refiere la Cancillería en las redes sociales.

Asimismo, los diplomáticos ratificaron los lazos de amistad y el apoyo mutuo entre sus pueblos.

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Beijing se establecieron formalmente el 28 de junio de 1974, en tanto que con Hanói datan del 18 de diciembre de 1989.