Venezuela impulsa la cooperación económica y productiva desde la Cepal

Durante su intervención en el 41.º Período de Sesiones de la Comisión Económica for América Latina y el Caribe (Cepal), el canciller Félix Plasencia sostuvo una serie de encuentros estratégicos orientados a potenciar el desarrollo nacional y afianzar la integración regional. En el marco del evento, exploraron oportunidades de cooperación técnica enfocadas en la recuperación económica, la diversificación productiva y el desarrollo sostenible.

Como parte de su agenda de trabajo, el representante venezolano sostuvo importantes reuniones bilaterales con los cancilleres Alva Baptiste, de Santa Lucía; Raina Forbin, de Haití; y Christopher Sinckler, de Barbados. Estos diálogos permitieron consolidar los nexos de hermandad caribeña y estrechar la cooperación en áreas comerciales y económicas de interés mutuo.

Asimismo, las autoridades nacionales mantuvieron un productivo encuentro con el Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), Lesly David, y con la Secretaria General de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, con quienes abordaron los principales ejes de la agenda común en pro del desarrollo sostenible en la región.

Durante nuestra participación en el 41° Periodo de Sesiones de la CEPAL, sostuvimos importantes reuniones bilaterales con los cancilleres de Santa Lucía, Alva Baptiste; Haití, Raina Forbin; y Barbados, Christopher Sinckler, con quienes dialogamos para continuar fortaleciendo la cooperación económica, comercial y nuestra hermandad caribeña. Asimismo, mantuvimos un productivo encuentro con el Secretario Permanente del SELA, Lesly David, y con la Secretaria General de la CARICOM, Carla Barnett, con quienes abordamos nuestra agenda común por el desarrollo sostenible. — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 9, 2026

Oportunidades de cooperación técnica

Plasencia también informó en sus redes sociales que sostuvo un encuentro con el secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar, con quien conversó sobre «oportunidades de cooperación técnica en materia de recuperación económica, diversificación productiva y desarrollo sostenible».

De igual manera, el jefe de la diplomacia venezolana destacó que «compartimos la visión del Plan Venezuela Renace impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez».

En el marco del 41.º Período de Sesiones de la CEPAL, sostuvimos una fructífera reunión con su Secretario Ejecutivo, José Manuel Salazar, para explorar oportunidades de cooperación técnica en materia de recuperación económica, diversificación productiva y desarrollo sostenible. Compartimos la visión del Plan Venezuela Renace impulsado por la Presidenta @delcyrodriguezv y reafirmamos nuestra voluntad de avanzar en una agenda conjunta que fortalezca las capacidades productivas, la inversión, la transformación tecnológica y la inserción internacional de Venezuela, en favor del bienestar de nuestro pueblo. — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 8, 2026