La agenda conjunta prioriza la transformación tecnológica, la diversificación productiva y el desarrollo sostenible
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Venezuela impulsa la cooperación económica y productiva desde la Cepal

El canciller Félix Plasencia se reunió con sus homólogos de Haití, Santa Lucía y Barbado, así como con representantes de organismos internacionales

Yusleny Morales

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Durante su intervención en el 41.º Período de Sesiones de la Comisión Económica for América Latina y el Caribe (Cepal), el canciller Félix Plasencia sostuvo una serie de encuentros estratégicos orientados a potenciar el desarrollo nacional y afianzar la integración regional. En el marco del evento, exploraron oportunidades de cooperación técnica enfocadas en la recuperación económica, la diversificación productiva y el desarrollo sostenible.

Como parte de su agenda de trabajo, el representante venezolano sostuvo importantes reuniones bilaterales con los cancilleres Alva Baptiste, de Santa Lucía; Raina Forbin, de Haití; y Christopher Sinckler, de Barbados. Estos diálogos permitieron consolidar los nexos de hermandad caribeña y estrechar la cooperación en áreas comerciales y económicas de interés mutuo.

Asimismo, las autoridades nacionales mantuvieron un productivo encuentro con el Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), Lesly David, y con la Secretaria General de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, con quienes abordaron los principales ejes de la agenda común en pro del desarrollo sostenible en la región.

Oportunidades de cooperación técnica

Plasencia también informó en sus redes sociales que sostuvo un encuentro con el secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar, con quien conversó sobre «oportunidades de cooperación técnica en materia de recuperación económica, diversificación productiva y desarrollo sostenible».

De igual manera, el jefe de la diplomacia venezolana destacó que «compartimos la visión del Plan Venezuela Renace impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez».

  • Los encuentros tienen como objetivo el bienestar de los pueblos

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