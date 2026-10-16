Venezuela impulsa modernización meteorológica en reunión iberoamericana

Venezuela, a través del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), participó en la XXI Reunión de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (Cinhet), celebrada en Madrid, España.

El encuentro, reseñado en redes sociales del Ministerio de Relaciones Interior, Justicia y Paz, contó con la participación de 21 países, para fortalecer la cooperación técnica y coordinar acciones frente al cambio climático.

Durante la jornada, celebrada en el marco de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (Codia), las autoridades de las naciones acordaron impulsar la iniciativa internacional «Alertas Tempranas para Todas las Personas», la cual apunta a optimizar el uso de la inteligencia artificial en los pronósticos meteorológicos y analizar la evolución del fenómeno El Niño.

La agenda también contempló la capacitación continua del personal técnico, el incremento del financiamiento y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para mejorar las mediciones atmosféricas y los sistemas de observación.