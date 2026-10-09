Venezuela impulsa su agenda de paz y cooperación ante la Unesco

El embajador de Venezuela ante la Unesco, Ernesto Villegas Poljak, reafirmó el compromiso de Venezuela con el diálogo y la paz ante escenarios adversos.

Durante su intervención ante el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el embajador hizo un llamado a la paz mundial y ratificó el compromiso de Venezuela con el multilateralismo y denunció el impacto de las medidas unilaterales y coercitivas sobre el desarrollo de los pueblos.

Durante su intervención, Villegas destacó que «hace 200 años, Bolívar abogó por el equilibrio del universo, y su clamor sigue vigente. La Unesco debe, por constitución, construir los baluartes de la paz en la mente de los hombres. Falta agregar a las mujeres, pues lo que no se menciona no existe», refirió.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Venezuela con la Unesco y destacó el carácter democrático y resiliente del pueblo venezolano frente a las sanciones.

«Medidas coercitivas unilaterales aún en pie complican el cumplimiento de obligaciones y perturban el ejercicio de derechos por parte de nuestro pueblo, incluidos los que atañen a la Unesco. Eso sí, por ahora, porque el pueblo de Venezuela lucha y renace cada día ampliando capacidades para despejar el camino hacia la prosperidad con justicia social», refirió.



Sostuvo que Venezuela está constituida por «un pueblo con orquestas y colectivos culturales, comunas y condominios, semilleros científicos de comunidades educativas, entre otras formas de participación. Un pueblo que resistió, resiste y resistirá hasta liberarse de todo aquello que entorpezca su desarrollo soberano. Venezuela ratifica el compromiso con el grupo de amigos de la discapacidad, y agradece a la Unesco por su apoyo tras los sismos del 24 de junio. Allá recibimos a nuestra directora regional, quien coordinó con el gobierno y el PNUD la evaluación de necesidades. También fue activado el fondo de emergencia para el patrimonio cultural».

Por otra parte, destacó que el pueblo venezolano se solidariza «con otros pueblos afectados por catástrofes naturales, por el cambio climático y por esos terremotos artificiales que son los genocidios, bombardeos, bloqueos, xenofobia, racismo, odio y sanciones».

Villegas concluyó su intervención destacando que «Venezuela lo ha resistido en carne propia, y hoy apuesta por la diplomacia para gestionar las contradicciones con otros países y por el diálogo constructivo entre venezolanos para desarrollarnos en paz y convivencia democrática», sentenció el representante de Venezuela ante la ONU.