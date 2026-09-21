Venezuela insta a transformar la Celac en una herramienta de resultados concretos para la región

Desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, instó a transformar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en un mecanismo de resultados concretos que responda a una demanda histórica de sus miembros.

A juicio del canciller, el objetivo de este bloque es que trascienda el diálogo político y genere beneficios tangibles que mejoren la calidad de vida en la región, a fin de obtener resultados para fortalecer la cooperación frente a contingencias y avanzar.

En la reunión ministerial del bloque regional, enfatizó que los Estados miembros deben salvaguardar la paz y la vía diplomática como pilares fundamentales para impulsar el desarrollo conjunto y la integración regional en beneficio de todos los pueblos.

El ministro Plasencia, en nombre de la presidenta Delcy Rodríguez, agradeció a las naciones del Caribe la solidaridad recibida tras los sismos que afectaron al país el pasado 24 de junio y destacó que América Latina y el Caribe estuvieron presentes.

«Venezuela no olvidará esos gestos de amistad y cercanía», expresó al señalar que Caracas seguirá apostando por una CELAC de paz, diálogo e integración capaz de transformar las coincidencias en resultados concretos para los pueblos.

El encuentro de la organización en Nueva York se desarrolló en el marco de la participación de sus países miembros en el período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en territorio estadounidense.