Venezuela no acatará ninguna decisión de la CIJ sobre la Guayana Esequiba

El canciller Félix Plasencia ratificó que Venezuela no acatará ninguna decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ya que mantiene la postura histórica de no reconocer la jurisdicción de este Juzgado para dirimir el litigio territorial referente a la Guayana Esequiba.

El pronunciamiento oficial surge en respuesta directa a las declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien instó al Gobierno venezolano a someterse a la próxima resolución del tribunal internacional.

Al respecto, el diplomático aseveró que el país no se acogerá a dictámenes provenientes de dicho ente, por calificar su actuación como un quebrantamiento directo de lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Finalmente, el representante de la diplomacia venezolana reiteró que el diálogo bilateral directo entre ambos Estados se mantiene como el único mecanismo legítimo y amparado en el derecho para alcanzar un arreglo definitivo sobre esta disputa histórica.