Venezuela ofrece coordinación institucional en seguridad con Colombia

La República Bolivariana de Venezuela manifestó este jueves su disposición a establecer las coordinaciones necesarias con las autoridades de Colombia en materia de seguridad.

A través de un comunicado, publicado en redes sociales, el Gobierno Nacional señaló que están disponibles los mecanismos de cooperación, los canales institucionales y los contactos bilaterales «a fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias, en concordancia con los protocolos existentes entre las dos naciones».

De igual forma, Venezuela reafirmó su compromiso con la seguridad fronteriza, la lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

El comunicado destaca que estos esfuerzos se sustentan en «el respeto mutuo, la soberanía nacional y la responsabilidad compartida en la preservación de la paz y la estabilidad de la región».